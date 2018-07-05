Президент Армении: Жить по Конституции – преимущество свободного человека
5 июля 2018 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Жить по Конституции и законам – это не только необходимость и обязанность, но и преимущество свободного человека. Об этом говорится в поздравительном послании президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня Конституции РА.
«Конституция – это символ легитимности государства. Однако лучшим символом любого государства является его законопослушный и защищенный законом гражданин. Конституция – это тот основополагающий документ, который в качестве гаранта дальнейшего развития нашей независимости, утверждает верховенство права, законности, справедливости и системы ценностей, основанных на власти народа.
Последние шаги в сфере государственного строительства также зиждутся на логике основного закона нашей страны»,- говорится в послании президента.
Отмечается, что в очередную годовщину Конституции Армении можно с гордостью констатировать не только факт неоспоримого существования Республики Армения, избравшей независимый, демократический путь развития, но и растущий рейтинг страны на международной арене.
«Его перманентный рост – наше право и обязанность, и вообще наш моральный долг перед родиной. Конституционные ценности могут стать реальностью в том случае, когда каждый из нас станет носителем этих ценностей в своей душе.
Конституция – законная граница права и долга. По сути, она является линией раздела между дозволенным и недозволенным, она обозначает контуры правового поля, которому подчинены наши моральные законы. Нужно думать и действовать во благо государства, пользоваться предоставленными Конституцией возможностями и защищать Конституцию»,- считает президент.
По его словам, в этом случае страна станет лучше, гражданин – увереннее, власть – ответственнее и надежнее.
«Конституция и воля народа взаимосвязаны. Сегодня народ является полноценным создателем своей жизни, повестки развития государства. Эта повестка должна быть лишена преобладания эмоциональности и зиждиться на уважении Конституции – залога свободной, демократической и сильной Армении.
Мы должны сообща строить политически и экономически гармоничную Армению, развивающуюся при взаимном уважении гражданина и власти. Жизнь, гарантированная правом, законом и достоинством, должна быть не мечтой, а реальностью. Ибо жить по Конституции и законам – это не только необходимость и обязанность, но и преимущество свободного человека, который знает цену права – своего и других»,- говорится в послании президента РА.
5 июля в Армении отмечается День Конституции. Конституция РА принята 5 июля 1995 года в результате всенародного референдума. Конституция состоит из преамбулы и 9 глав. В преамбуле, в частности, отмечается: «Армянский народ, принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществив священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенной государственности, будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения свободы, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения».
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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