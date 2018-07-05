В Турции отменят введенный 2 года назад режим ЧП
5 июля 2018 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что 9 июля в стране отменят режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в 2016 году.
6 июля в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом. Они будут действовать после отмены режима чрезвычайного положения. О каких именно мерах идет речь, пока неясно, пишет Meduza со ссылкой на Аnadolu.
Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет отменен 9 июля после того, как объявят состав нового кабинета министров.
Режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, когда военные предприняли попытку переворота. Он предусматривает ограничение гражданских прав и свобод. После мятежа власти Турции начали репрессии, от которых пострадали десятки тысяч людей.
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