В Турции отменят введенный 2 года назад режим ЧП

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что 9 июля в стране отменят режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в 2016 году.

6 июля в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом. Они будут действовать после отмены режима чрезвычайного положения. О каких именно мерах идет речь, пока неясно, пишет Meduza со ссылкой на Аnadolu.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет отменен 9 июля после того, как объявят состав нового кабинета министров.

Режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, когда военные предприняли попытку переворота. Он предусматривает ограничение гражданских прав и свобод. После мятежа власти Турции начали репрессии, от которых пострадали десятки тысяч людей.