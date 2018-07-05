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В Турции отменят введенный 2 года назад режим ЧП

В Турции отменят введенный 2 года назад режим ЧП
5 июля 2018 - 15:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что 9 июля в стране отменят режим чрезвычайного положения, введенный после попытки государственного переворота в 2016 году.

6 июля в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом. Они будут действовать после отмены режима чрезвычайного положения. О каких именно мерах идет речь, пока неясно, пишет Meduza со ссылкой на Аnadolu.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет отменен 9 июля после того, как объявят состав нового кабинета министров.

Режим чрезвычайного положения действует в Турции с июля 2016 года, когда военные предприняли попытку переворота. Он предусматривает ограничение гражданских прав и свобод. После мятежа власти Турции начали репрессии, от которых пострадали десятки тысяч людей.

Ссылки по теме:
Meduza: В Турции отменят режим чрезвычайного положения. Его ввели после мятежа два года назад
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