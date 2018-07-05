// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Samsung выпустит флагман-раскладушку

СМИ: Samsung выпустит флагман-раскладушку
5 июля 2018 - 17:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung готовит к выпуску продвинутую смартфон-раскладушку под кодовым названием Project Lykan. Подробностями поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своем микроблоге в Twitter.

Речь идет именно о раскладушке с двумя дисплеями, а не складной модели с одним гибким экраном. Смартфон выйдет на рынок под названием Samsung W2019. Он станет первой в серии моделью с двойной основной камерой, пишет Ferra.ru.

Предшественник модели, смартфон W2018, представлял по характеристикам смесь Galaxy S8 и Galaxy Note 8 с процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 65 ГБ встроенной флеш-памяти, камерой на 12 Мп с апертурой f/1.5 и операционной системой Android 7.1.1 Nougat. При этом он оснащался двумя сенсорным 4,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD. Стоил он немало — порядка 2,5 тысяч долларов.

Относительно W2019 предполагается, что он получит топовый процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Вполне вероятно, что он, как и предшественники, не выйдет за пределы Китая.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Samsung выпустит флагманский смартфон-раскладушку
 Самое значимое
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Армянский учебный центр «Тумо» откроется в АлбанииАрмянский учебный центр «Тумо» откроется в Албании
Проект знаменитой Пирамиды Тираны будет завершен в июне 2019 года
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple и Samsung вернулись в суд по поводу начатой ​​еще в 2011 году ссоры
Microsoft выпустила очередное крупное обновление Windows 10
Армянская игра Shadowmatic получила долгожданный апдейт: Более 30 новых уровней
В России не исключили возможность блокировки Viber по аналогии с Telegram
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Сирии начала воевать еще одна российская ЧВК В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру
Пашинян: Права и свободы граждан Армении должны быть полноценно воплощены в жизнь Отмечается, что дальнейшие действия отныне будут исключительно в рамках Конституции.
В Турции отменят введенный 2 года назад режим ЧП 6 июля в Турции подпишут постановление о мерах по борьбе с терроризмом
Президент Армении: Жить по Конституции – преимущество свободного человека «Последние шаги в сфере государственного строительства также зиждутся на логике основного закона нашей страны»,- говорится в послании президента