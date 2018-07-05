СМИ: Samsung выпустит флагман-раскладушку

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung готовит к выпуску продвинутую смартфон-раскладушку под кодовым названием Project Lykan. Подробностями поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своем микроблоге в Twitter.

Речь идет именно о раскладушке с двумя дисплеями, а не складной модели с одним гибким экраном. Смартфон выйдет на рынок под названием Samsung W2019. Он станет первой в серии моделью с двойной основной камерой, пишет Ferra.ru.

Предшественник модели, смартфон W2018, представлял по характеристикам смесь Galaxy S8 и Galaxy Note 8 с процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 65 ГБ встроенной флеш-памяти, камерой на 12 Мп с апертурой f/1.5 и операционной системой Android 7.1.1 Nougat. При этом он оснащался двумя сенсорным 4,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD. Стоил он немало — порядка 2,5 тысяч долларов.

Относительно W2019 предполагается, что он получит топовый процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Вполне вероятно, что он, как и предшественники, не выйдет за пределы Китая.