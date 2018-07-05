В Сирии начала воевать еще одна российская ЧВК

PanARMENIAN.Net - У ЧВК «Вагнер» появился серьезный конкурент. Новая частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с министерством обороны РФ, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии, передает «Дождь».

О существовании «Патриота» корреспонденту издания рассказали во время подготовки репортажа «Военкомат Россия» собеседник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны и представители ветеранских организаций. Также военная компания упоминается наряду с ЧВК «Вагнера» в обращении к властям, которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Все трое подтвердили, что знают о существовании ЧВК «Патриот».

В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту, рассказал Шабаев. Авторы предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении: в «Общероссийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны РФ. «Патриот» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказывает Шабаев: «Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны». Это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций, уточняет генерал-полковник Ивашов.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с «группой Вагнера», отметил, что в «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, «в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает».

Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике.

Как сказано в обращении «Общероссийского офицерского собрания», «Патриот» — не единственная новая ЧВК. «Есть другие компании, которые выходят на рынок, — точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам», — говорит Шабаев.

Министерство обороны России не ответило на запрос «Дождя».