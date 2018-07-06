Новый iPhone может выйти в красном, оранжевом и еще 5 цветах

PanARMENIAN.Net - Новые модели iPhone, которые компания Apple планирует представить ближайшей осенью, могут выйти сразу в семи разных цветах, в том числе синем, красном и оранжевом.

Хотя официально в компании этого не подтверждали, скорее всего, утечке можно доверять: о новых расцветках рассказал аналитик Мин-Чи Куо, информация которого обычно оказывается достоверной, пишет Bird in Flight со ссылкой на TechCrunch.

По данным Куо, одна из новых моделей — с 6,5-дюймовым экраном — будет доступна в черном, белом и обновленном золотом цветах. Более бюджетное устройство — с экраном диагональю 6,1 дюйма — можно будет приобрести в сером, белом, синем, красном и оранжевом вариантах корпуса.

Предположительно, такое решение в Apple приняли из-за успеха первого подобного эксперимента с iPhone 5c, который вышел в нескольких нетрадиционных для компании расцветках. Возможность выбора цвета оценили покупатели: в 2013 году всего за два дня — с 20 по 22 сентября — было продано 9 миллионов iPhone 5c, что на тот момент стало для Apple рекордом.

По словам Мин-Чи Куо, непривычное для iPhone цветовое разнообразие призвано существенно увеличить продажи будущих моделей.