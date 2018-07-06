В воинских частях Минобороны Армении начались проверки тылового обеспечения
6 июля 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Армении с 6 июля начнет проводить проверки по вопросам тылового обеспечения в воинских частяхпервого армейского корпуса. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
За последние месяцы правоохранительные органы Армении выявили злоупотребления в особо крупных масштабах в ряде воинских частей министерства обороны РА.
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