СМИ: Роналду перейдет в «Ювентус»

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду согласился перейти в туринский футбольный клуб «Ювентус».

33-летний форвард принял предложение итальянцев с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Теперь руководству «бьянконери» нужно согласовать с испанцами сумму сделки. «Ювентус» в качестве отступных предложил 100 миллионов евро, однако руководство «Реала» собирается выручить больше, пишет Lenta.ru со ссылкой на AS.

4 июля Marca написала, что португалец находится в поисках жилья в Турине и всерьез рассматривает предложение местного клуба.

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Из-за сложных переговоров о новом контракте между ним и руководством «Реала» возник конфликт. Португалец намекнул на смену команды после победы над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов 26 мая.

В 2009 году португалец перешел в мадридский клуб из английского «Манчестер Юнайтед». В составе «сливочных» форвард дважды становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.