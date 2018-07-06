В Грузии напали на зятя президента: Он получил три ранения

PanARMENIAN.Net - Неизвестные ранили Миндию Гогочури, зятя президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Гогочури получил три ранения в ногу и находится в Республиканской больнице. Кто напал на него, пока неизвестно, пишет Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал Imedi.

Гогочури уже прооперировали.

Виновный в его ранении пока не задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

По предварительным данным зятя президента Грузии ранили холодным оружием.

Это уже не первое нападение на Гогочури. В январе 2017 года он и его друг получили ранения в ходе стрельбы на улице Баланчивадзе в Тбилиси.