Российский сопредседатель: Планируется встреча Глав МИД Армении и Азербайджана
6 июля 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.
Попов сказал, что сопредседатели по-прежнему затрудняются делать какие-либо публичные заявления по нагорно-карабахскому конфликту, пишет АПА.
«С учетом деликатности вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ пока воздерживаются от каких-либо публичных выступлений на эту тему. Соответствующее заявление «тройки» будет сделано по итогам планируемой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что сроки ее проведения могут быть обнародованы в ближайшее время», отметил сопредседатель.
Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в качестве основной стороны карабахского конфликта Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в процессе долгосрочного урегулирования. Он отметил, что для армянской стороны вопросы статуса и безопасности Арцаха являются важными приоритетами.
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