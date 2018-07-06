// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Российский сопредседатель: Планируется встреча Глав МИД Армении и Азербайджана

Российский сопредседатель: Планируется встреча Глав МИД Армении и Азербайджана
6 июля 2018 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

Попов сказал, что сопредседатели по-прежнему затрудняются делать какие-либо публичные заявления по нагорно-карабахскому конфликту, пишет АПА.

«С учетом деликатности вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ пока воздерживаются от каких-либо публичных выступлений на эту тему. Соответствующее заявление «тройки» будет сделано по итогам планируемой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что сроки ее проведения могут быть обнародованы в ближайшее время», отметил сопредседатель.

Ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в качестве основной стороны карабахского конфликта Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в процессе долгосрочного урегулирования. Он отметил, что для армянской стороны вопросы статуса и безопасности Арцаха являются важными приоритетами.

Ссылки по теме:
Apa.az. Российский сопредседатель: «Скоро может быть обнародована дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении»
 Самое значимое
Армения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировуюАрмения и 6 стран внесли в Совет Европы вопрос о репарациях за Вторую мировую
Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны
Парламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армянПарламент Австралии впервые проведет обсуждения по Геноциду армян
Движение за признание геноцида поддержали члены коалиционного правительства
Армения - в топ-10 стран по числу поездок в РоссиюАрмения - в топ-10 стран по числу поездок в Россию
Число туристских поездок из Армении в Россию составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Короткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в КаннахКороткометражка украинского режиссера-армянина получила награду в Каннах
Кинолента победила в номинации «Экспериментальное кино»
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Армянский паспорт дает свободу передвижения по 62 странам мира
Пашинян: Армения хочет получать российский газ по более низкой цене
Азербайджанский эксперт: Армяне разрушили планы Алиева по привлечению внимания к кадровым перестановкам
В Баку опять перепутали флаги Армении и Колумбии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
На черноморском побережье Грузии ожидается шторм: Купание запрещено Ожидается сильный ветер и шторм, который может достичь четырех баллов
Илон Маск поможет вытащить детей из затопленной пещеры в Таиланде До этого к предпринимателю с просьбой о помощи обратились пользователи Twitter
Затор на КПП «Верхний Ларс»: С российской стороны очередь достигает 5 км, с грузинской - 2 км «Очередь обусловлена началом туристического сезона. В очереди находятся граждане различных стран, часть из которых направляется на отдых в Батуми», – написал замминистра.
Нейросеть научили предсказывать успех фильмов в прокате с точностью 84% Анализ всего одного сценария обойдется клиентам в $5 тысяч