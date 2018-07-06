Глава Минобороны Армении посетил боевые позиции на границе с Нахиджеваном
6 июля 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны РА Давид Тоноян утром 6 июля посетил юго-западный (нахиджеванский) участок границы Армении с Азербайджаном. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян.
Отмечается, что находясь на боевых позициях, Тоноян обсудил с руководством воинского соединения ситуацию на границе и вопросы боевой службы.
«В заключение встречи Тоноян наградил военнослужащих, блестяще выполнивших боевые задачи»,- отметил Ованнисян.
Ранее Ованнисян отметил:«В Нахиджеване не происходит ничего такого, чего никогда не было на передовой. Исключительно с военной точки зрения в Нахиджеване происходит то, что, к примеру, происходило в Тавушском направлении лет 10 назад или же в Нагорном Карабахе 20 лет назад».
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