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Президент Армении и актриса Арсине Ханджян обсудили отношения РА и диаспоры

Президент Армении и актриса Арсине Ханджян обсудили отношения РА и диаспоры
6 июля 2018 - 18:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 6 июля принял известную канадскую актрису армянского происхождения Арсине Ханджян. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Собеседники коснулись культурной и общественной жизни страны, отношений между Арменией и диаспорой.

В начале мая актриса Арсине Ханджян,вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян, известный канадский режиссер Атом Эгоян, популярный в США сатирик Ваге Берберян и кинорежиссер Эрик Назарян выступили с совместным заявлением относительно внутриполитической ситуации в Армении. Звезды диаспоры отметили, что поддерживают мирные акции неповиновения в Армении против властей.

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