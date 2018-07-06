Президент Армении и актриса Арсине Ханджян обсудили отношения РА и диаспоры

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 6 июля принял известную канадскую актрису армянского происхождения Арсине Ханджян. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Собеседники коснулись культурной и общественной жизни страны, отношений между Арменией и диаспорой.

В начале мая актриса Арсине Ханджян,вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян, известный канадский режиссер Атом Эгоян, популярный в США сатирик Ваге Берберян и кинорежиссер Эрик Назарян выступили с совместным заявлением относительно внутриполитической ситуации в Армении. Звезды диаспоры отметили, что поддерживают мирные акции неповиновения в Армении против властей.