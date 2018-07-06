// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Нейросеть научили предсказывать успех фильмов в прокате с точностью 84%

Нейросеть научили предсказывать успех фильмов в прокате с точностью 84%
6 июля 2018 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках международного фестиваля в Карловых Варах компания ScriptBook представила одноименный инструмент, который способен предсказывать успех фильмов в прокате. По словам создателей программы, сейчас ее прогнозы оказываются точными в 84% случаев.

Система работает на основе искусственного интеллекта, который обучали на 6 500 сценариев. Программа анализировала их, сопоставляла с кассовым успехом картин и таким образом научилась предсказывать, насколько популярным фильм окажется у аудитории, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.

В качестве теста авторы загрузили в программу сценарии 62 кинолент студии Sony Pictures, вышедших в определенный период. Не зная, окупились ли эти картины в реальности, нейросети смогли вычислить 22 убыточных проекта из 32. Таким образом, воспользовавшись ScriptBook, Sony смогла бы сэкономить огромные деньги, говорят создатели.

Чтобы воспользоваться программой, пользователю достаточно загрузить в нее сценарий в PDF-формате. После этого нейросеть начнет обрабатывать текст и подробно его анализировать: среди прочего она вычислит возрастной рейтинг фильма, определит главных положительных и отрицательных героев и распознает их характеристики. В итоге ScriptBook предскажет целевую аудиторию картины и ее перспективы в прокате.

Основатель компании ScriptBook Надира Азермаи признает, что программа все еще работает не идеально, но отмечает, что точность предсказаний 84% — это уже очень много. По ее словам, инструментом смогут пользоваться как производители фильмов, так и дистрибьютеры, приобретающие права на показ картин.

При этом, отмечает Variety, ScriptBook — программа не из дешевых: всего одно ее использование обойдется клиентам в $5 тысяч.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Нейросеть научили предсказывать успех фильмов в прокате: система работает с точностью 84%
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Затор на КПП «Верхний Ларс»: С российской стороны очередь достигает 5 км, с грузинской - 2 км «Очередь обусловлена началом туристического сезона. В очереди находятся граждане различных стран, часть из которых направляется на отдых в Батуми», – написал замминистра.
Президент Армении и актриса Арсине Ханджян обсудили отношения РА и диаспоры Собеседники коснулись культурной и общественной жизни страны, отношений между Арменией и диаспорой
Глава Минобороны Армении посетил боевые позиции на границе с Нахиджеваном Отмечается, что находясь на боевых позициях, Тоноян обсудил с руководством воинского соединения ситуацию на границе и вопросы боевой службы
Российский сопредседатель: Планируется встреча Глав МИД Армении и Азербайджана Попов сказал, что сопредседатели по-прежнему затрудняются делать какие-либо публичные заявления по нагорно-карабахскому конфликту