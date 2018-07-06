Нейросеть научили предсказывать успех фильмов в прокате с точностью 84%
6 июля 2018 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках международного фестиваля в Карловых Варах компания ScriptBook представила одноименный инструмент, который способен предсказывать успех фильмов в прокате. По словам создателей программы, сейчас ее прогнозы оказываются точными в 84% случаев.
Система работает на основе искусственного интеллекта, который обучали на 6 500 сценариев. Программа анализировала их, сопоставляла с кассовым успехом картин и таким образом научилась предсказывать, насколько популярным фильм окажется у аудитории, пишет Bird in Flight со ссылкой на Variety.
В качестве теста авторы загрузили в программу сценарии 62 кинолент студии Sony Pictures, вышедших в определенный период. Не зная, окупились ли эти картины в реальности, нейросети смогли вычислить 22 убыточных проекта из 32. Таким образом, воспользовавшись ScriptBook, Sony смогла бы сэкономить огромные деньги, говорят создатели.
Чтобы воспользоваться программой, пользователю достаточно загрузить в нее сценарий в PDF-формате. После этого нейросеть начнет обрабатывать текст и подробно его анализировать: среди прочего она вычислит возрастной рейтинг фильма, определит главных положительных и отрицательных героев и распознает их характеристики. В итоге ScriptBook предскажет целевую аудиторию картины и ее перспективы в прокате.
Основатель компании ScriptBook Надира Азермаи признает, что программа все еще работает не идеально, но отмечает, что точность предсказаний 84% — это уже очень много. По ее словам, инструментом смогут пользоваться как производители фильмов, так и дистрибьютеры, приобретающие права на показ картин.
При этом, отмечает Variety, ScriptBook — программа не из дешевых: всего одно ее использование обойдется клиентам в $5 тысяч.
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