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Илон Маск поможет вытащить детей из затопленной пещеры в Таиланде

Илон Маск поможет вытащить детей из затопленной пещеры в Таиланде
6 июля 2018 - 17:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен Илон Маск отправит 6 июля в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры. Об этом он написал в Twitter.

«Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте», — говорится в сообщении.

До этого к предпринимателю с просьбой о помощи обратились пользователи Twitter. Затем сотрудники его компании SpaceX решили напрямую связаться с властями Таиланда, пишет Lenta.ru.

Тогда же Маск сообщал, что у его бурильной компании Boring Co есть усовершенствованный радиолокатор и значительный опыт. Кроме того, он рассматривал возможность отправки к пещере аккумуляторов высокой мощности Powerwall, производимых компанией Tesla Motors. Отмечалось, что они могут оказаться необходимы для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру.

6 июля стало известно, что один из спасателей-водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны застрявшим подросткам. Он потерял сознание на обратном пути. Отмечалось, что уровень кислорода в части пещеры с детьми стал вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг.

Ранее появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября, когда закончится сезон дождей. В то же время, по оценкам местных спасателей, детей необходимо выводить на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.

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