На черноморском побережье Грузии ожидается шторм: Купание запрещено
6 июля 2018 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - На черноморском побережье Грузии объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем купание запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.
Вдоль побережья вывесели красные флажки. Ожидается сильный ветер и шторм, который может достичь четырех баллов, пишет Новости-Грузия.
Кроме того, спасатели устно предупреждают отдыхающих об угрозе и дают им рекомендации, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций.
Купаться в море можно будет после того, как спасатели сменят красные флажки на белые – это значит, что шторм утих и опасности нет.
В Агентстве призывают граждан обратить внимание на запрещающие знаки и следовать указаниям спасателей.
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