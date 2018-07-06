На черноморском побережье Грузии ожидается шторм: Купание запрещено

PanARMENIAN.Net - На черноморском побережье Грузии объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем купание запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Вдоль побережья вывесели красные флажки. Ожидается сильный ветер и шторм, который может достичь четырех баллов, пишет Новости-Грузия.

Кроме того, спасатели устно предупреждают отдыхающих об угрозе и дают им рекомендации, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций.

Купаться в море можно будет после того, как спасатели сменят красные флажки на белые – это значит, что шторм утих и опасности нет.

В Агентстве призывают граждан обратить внимание на запрещающие знаки и следовать указаниям спасателей.