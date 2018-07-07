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Президент Армении: Взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению диалога с Британией

Президент Армении: Взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению диалога с Британией
7 июля 2018 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 6 июля принял постоянного секретаря министерства иностранных дел Великобритании сэра Саймона Макдональда. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Саркисян поприветствовал визит Макдональда в Армению, отметив, что взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению диалога между двумя странами.

Британский дипломат высоко оценил мирное урегулирование недавних событий в Армении в рамках Конституции и роль президента в этом процессе.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах армяно-британского сотрудничества. Они согласились, что существует большой потенциал для сотрудничества и много направлений, где могут быть достигнуты самые ощутимые результаты.

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