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На юге Сирии вступит в силу режим прекращения огня

На юге Сирии вступит в силу режим прекращения огня
7 июля 2018 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Дамаск и повстанцы в городе Босра на юге Сирии достигли соглашения о вступлении в силу режима прекращения огня.

Договоренности предполагают, что повстанческие силы передадут тяжелые вооружения и оружие средней дальности правительственной армии. Кроме того, будет оформлен правовой статус участников боестолкновений, которые захотят остаться в регионе, и тех, кто откажется с семьями перемещаться в Идлиб - административный центр на северо-западе Сирии, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Соглашение предусматривает, что Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы. Кроме того, внутренне перемещенные лица в регионе смогут вернуться в места своего проживания.

Как передает агентство AFP, Москва выступала посредником при достижении соответствующих договоренностей.

Между тем, по данным Reuters, правительственным войскам удалось взять под контроль КПП «Насиб» на границе с Иорданией, удерживавшийся повстанцами последние три года.

С 19 июня армия Башара Асада вела наступление на вооруженные формирования повстанцев в провинции Дераа на юге страны. По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, бои угрожали жизням почти 750 тысяч человек. В провинции Дераа 320 тыс человек были вынуждены покинуть свои дома, порядка 60 тыс из них находились близ перекрытой границы с Иорданией. По словам Гранди, среди беженцев - много детей, женщин, стариков, больных и раненых. ООН и ее партнеры в регионе снабжали нуждающихся временным жильем, продуктами питания, водой и медикаментами.

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Deutsche Welle: Дамаск и повстанцы договорились о режиме прекращения огня на юге Сирии
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