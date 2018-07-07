Джанлуиджи Буффон перешел в ПСЖ
7 июля 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за туринский «Ювентус», подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение рассчитано на один год и имеет опцию продления еще на такой же период. Финансовые условия сделки не разглашаются. О переговорах 40-летнего голкипера с ПСЖ стало известно в мае, пишет Lenta.ru.
Тогда же Буффон объявил, что после сезона-2017/2018 покинет туринский «Ювентус», за который выступал с 2001 года. Он отметил, что думал о завершении профессиональной карьеры, однако в итоге решил остаться в футболе. Интерес к вратарю также проявляла аргентинская «Бока Хуниорс».
Вместе с туринским клубом итальянец 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.
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