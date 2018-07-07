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Франция назвала пожар в кабине вероятной причиной крушения египетского A320 в 2016 году

Франция назвала пожар в кабине вероятной причиной крушения египетского A320 в 2016 году
7 июля 2018 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) назвало вероятной причиной крушения самолета A320 авиакомпании EgyptAir пожар в кабине пилотов.

Что, по мнению французских экспертов, стало причиной пожара, не уточняется. Ранее во Франции высказывали мнение, что загореться мог мобильный телефон или планшет, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.

Версия BEA противоречит заявлениям египетского расследования, которое считает, что на самолете взорвалась бомба. Французская сторона сказала, что ждет выхода окончательных выводов Египта, чтобы понять причины их расхождения.

Данные «черных ящиков» говорят, что «пожар начался в кабине, когда самолет был на высоте крейсерского режима полета, и огонь быстро распространился, что привело к потере контроля за судном», заявили в BEA.

19 мая 2016 года самолет египетской авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, упал в Средиземное море с высоты в 11 километров. Экипаж не сообщал о технических неполадках: по предварительным данным, самолет внезапно сделал поворот влево, а потом, резко снижаясь, сделал поворот на 360 градусов в правую сторону. Все 66 человек, летевшие в самолете, погибли.

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Meduza: Франция назвала пожар в кабине вероятной причиной крушения египетского A320 в 2016 году. В Египте считают, что на борту взорвалась бомба
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