Роналдо примет участие в матче легенд футбола в Ереване

PanARMENIAN.Net - Двукратный чемпион мира, легендарный игрок сборной Бразилии Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима) приедет в Ереван. Об этом сообщают организаторы матча.

Он примет участие в матче звезд мирового футбола, который состоится 8 июля в Ереване на Республиканском стадионе.

За сборную Европы в частности будут играть: Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Христо Стоичков, Каха Каладзе, Райан Гиггз, Людовик Жюли, Деметрио Альбертини, Венсан Кандела, Бенито Карбоне, Леван Кобиашвили, Дарио Шимич, Луиджи Ди Бьяджо, Мигель Анхель, Томас Хельвег, Сальваторе Скиллачи, Лотар Маттеус, Робер Пирес, Кристоф Дюгарри, Роман Березовский.

За сборную Латинской Америки: Роберто Карлос, Ривальдо, Эрнан Креспо, Габриэль Батитстута, Дида, Кафу, Жулиано Беллети, Алдаир, Антонио Карлос Заго, Жулио Сезар, Франциско Лима, Иван Кордоба, Карлос Вальдеррама, Иван Саморано, Дуэйн Де Розарио, Эверсон Перейра да Сильва, Хавьер Санетти, Бебето, Хавьер Савиола.

6–8 июля на площади Свободы в Ереване будет создана фан-зона ЧМ-2018, где любители футбола смогут сыграть в футбол со звездами, сфотографироваться с ними, а также принять участие в разных конкурсах. На больших экранах будут транслироваться матчи чемпионата мира, которые будут комментировать известные комментаторы.