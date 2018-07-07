Самая большая фан-зона в Ереване может вместить до 15.000 человек
7 июля 2018 - 13:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Самая большая фан-зона Армении открылась 6 июля на площади Свободы в центре Еревана для болельщиков чемпионата мира по футболу, она способна вместить до 15.000 любителей футбола.
Для фанатов создан эффект максимального присутствия. Все четвертьфинальные матчи прямо с площади прокомментируют представители канала «Матч ТВ» Михаил Поленов, Роман Гутцайт и Константин Генич.
Организовал фан-зону российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян.
«Для меня очень важно, чтобы в Армении чувствовалось дыхание российского чемпионата мира и ереванцы смогли быть причастными к этому празднику», - сказал он, передает ТАСС.
Помимо комментаторов в столицу Армении прибыли российские звезды футбольного фристайла. 7 июля они проведут мастер-класс для всех желающих.
8 июля в Ереване на Республиканском стадионе состоится матч звезд мирового футбола. За сборную Европы в частности будут играть: Луиш Фигу, Паоло Мальдини, Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Христо Стоичков, Каха Каладзе, Райан Гиггз, Людовик Жюли, Деметрио Альбертини, Венсан Кандела, Бенито Карбоне, Леван Кобиашвили, Дарио Шимич, Луиджи Ди Бьяджо, Мигель Анхель, Томас Хельвег, Сальваторе Скиллачи, Лотар Маттеус, Робер Пирес, Кристоф Дюгарри, Роман Березовский.
За сборную Латинской Америки: Роберто Карлос, Ривальдо, Эрнан Креспо, Габриэль Батитстута, Дида, Кафу, Жулиано Беллети, Алдаир, Антонио Карлос Заго, Жулио Сезар, Франциско Лима, Иван Кордоба, Карлос Вальдеррама, Иван Саморано, Дуэйн Де Розарио, Эверсон Перейра да Сильва, Хавьер Санетти, Бебето, Хавьер Савиола.
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