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В Иране казнили осужденных за двойной теракт в парламенте и мавзолее

В Иране казнили осужденных за двойной теракт в парламенте и мавзолее
7 июля 2018 - 13:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Ирана объявили о казни восьмерых членов террористической организации «Исламское государство», осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году.

Смертный приговор был вынесен в мае, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.

Хотя Иран входит в число лидеров по количеству смертных казней, такие массовые казни случаются редко. В 2016 году правозащитники критиковали Иран за казнь 20 суннитских боевиков. В 2017-м Иран повесил семь человек, осужденных за изнасилование.

Двойной теракт в парламенте и мавзолее Ирана произошел 7 июня 2017 года. Погибли 18 человек и 50 получили ранения. Сообщалось, что террористы проникли в парламент в женской одежде. Часть нападавших были убиты; также власти объявили о поимке третьей группы террористов.

Ссылки по теме:
Meduza: В Иране казнили осужденных за нападение на парламент и мавзолей Хомейни
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