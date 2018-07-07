В Иране казнили осужденных за двойной теракт в парламенте и мавзолее
7 июля 2018 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Ирана объявили о казни восьмерых членов террористической организации «Исламское государство», осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году.
Смертный приговор был вынесен в мае, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.
Хотя Иран входит в число лидеров по количеству смертных казней, такие массовые казни случаются редко. В 2016 году правозащитники критиковали Иран за казнь 20 суннитских боевиков. В 2017-м Иран повесил семь человек, осужденных за изнасилование.
Двойной теракт в парламенте и мавзолее Ирана произошел 7 июня 2017 года. Погибли 18 человек и 50 получили ранения. Сообщалось, что террористы проникли в парламент в женской одежде. Часть нападавших были убиты; также власти объявили о поимке третьей группы террористов.
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