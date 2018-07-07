В Иране казнили осужденных за двойной теракт в парламенте и мавзолее

PanARMENIAN.Net - Власти Ирана объявили о казни восьмерых членов террористической организации «Исламское государство», осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году.

Смертный приговор был вынесен в мае, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.

Хотя Иран входит в число лидеров по количеству смертных казней, такие массовые казни случаются редко. В 2016 году правозащитники критиковали Иран за казнь 20 суннитских боевиков. В 2017-м Иран повесил семь человек, осужденных за изнасилование.

Двойной теракт в парламенте и мавзолее Ирана произошел 7 июня 2017 года. Погибли 18 человек и 50 получили ранения. Сообщалось, что террористы проникли в парламент в женской одежде. Часть нападавших были убиты; также власти объявили о поимке третьей группы террористов.