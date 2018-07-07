Глава МИД Армении заявил о скорой встрече с азербайджанским коллегой
7 июля 2018 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время. Об этом заявил в эфире телеканала «Шант» глава МИД Армении Зограб Манцаканян.
«Для нас очень важно сохранить динамику переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана», — сказал Мнацаканян.
Он подтвердил, что встреча с азербайджанским коллегой состоится не в конце 2018 года, а в скором времени.
Он отметил, что 22 июня во время неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске он не проводил переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым, а просто пообщался: «Не может быть переговоров, о которых общественность не узнает».
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске. На одной из фотографий, опубликованных пресс-секретарем МИД РА Тиграном Балаяном, видно, как Мнацаканян стоит в компании министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
По словам Мнацаканяна, для Армении важно сохранить динамику переговорного процесса по Карабаху.
Когда мы говорим об атмосфере, способствующей миру, это принцип, имеющий широкий контекст, в который входят также функции, касающиеся усиления режима перемирия. С нашей стороны ничего не изменилось», - отметил министр, отвечая на вопрос о важности выполнения контроля за соблюдением режима перемирия.
Мнацаканян назвал Минскую группу ОБСЕ по лучшим форматом для переговоров по этому вопросу.
«Очень важно то, что сопредседатели минской группы ОБСЕ действуют сплоченно. Все три страны (сопредседатели группы Россия, США и Франция - ред.) представлены в регионе, имеют все необходимые политические и дипломатические инструменты и работают вместе. Все это дает нам уверенность, что этот формат является лучшим для переговорного процесса по карабахской проблеме», - сказал он.
Министр добавил, что Армения продолжит работать для мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
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