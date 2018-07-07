За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Карабахе около 155 раз
7 июля 2018 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 1 по 7 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 155 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны НКР продолжают уверенно владеть оперативно-тактической обстановкой и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 24 по 30 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. В течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана, а в восточном направлении – миноискательное оборудование.
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