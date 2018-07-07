Хачатуров: В ОДКБ озабочены динамикой развития событий на армяно-азербайджанской границе
7 июля 2018 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Cекретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.
«На состоявшемся в Алматы 11 июня 2018 года заседании СМИД ОДКБ Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проинформировал своих коллег и Генерального секретаря ОДКБ о фиксируемой интенсификации передислокации подразделений Вооруженных сил Азербайджанской Республики вдоль границы с Республикой Армения со стороны Нахиджевана, и их выдвижения в район непосредственного контакта и проведении инженерных работ»,- говорится в заявлении Хачатурова.
Отмечается, что в Cекретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий, «которая не должна привести к новому витку эскалации ситуации».
«Подтверждая важность принятия мер, направленных на создание атмосферы, способствующей поиску путей мирного урегулирования вопросов, в Секретариате ОДКБ убеждены в необходимости исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, являющейся единственной, как это подтверждено заявлением глав государств - членов ОДКБ 2017 года, имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой»,- заявил Хачатуров.
В период с 24 по 30 июня ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. В течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники ВС Азербайджана, а в восточном направлении – миноискательное оборудование.
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