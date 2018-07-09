// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сыгравшая Арью Старк актриса рассказала о завершении работы в «Игре престолов»

Сыгравшая Арью Старк актриса рассказала о завершении работы в «Игре престолов»
9 июля 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о завершении работы в сериале. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — написала актриса под фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.

Ссылки по теме:
Запись Мэйси Уильямс в Instagram
 Самое значимое
Choco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколадаChoco Fest 2018: В Ереване в третий раз пройдет фестиваль шоколада
Для участия в фестивале приглашаются все желающие армянские производители и экспортеры шоколада
Канадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в АрменииКанадский фильм «Еретик» будет полностью сниматься в Армении
Кресло режиссера триллера занял Джон Фэллон, известный по фильмам Американская сила (2014), Смертельная гонка (2008) и пр
Ким Кардашьян получила награду в категории Influencer Award на премии CFDA-2018Ким Кардашьян получила награду в категории Influencer Award на премии CFDA-2018
Принимая награду, Кардашьян пошутила: «Я шокирована присуждением этой фэшн-награды, поскольку я практически все время хожу голой. Но это большая честь для меня».
Авторы «Игры престолов» могут снять сразу несколько концовок сериалаАвторы «Игры престолов» могут снять сразу несколько концовок сериала
По ее словам, съемочный процесс устроен таким образом, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент
Partner news
 Статьи
Пабы поднялись на уровень джаза

Сергей Манукян о новых ереванских трендах

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Архив за 9 июля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя «братством»
Генсек ОДКБ вызван на допрос по делу о массовых беспорядках и убийствах в Ереване в 2008 году Она отметила, что Хачатурова вызвали на допрос, он явится в конце июля.
Илон Маск со своей новой «мини-субмариной» отправился в Таиланд для помощи детям Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9
Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан (видео) На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал