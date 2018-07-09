Сыгравшая Арью Старк актриса рассказала о завершении работы в «Игре престолов»
9 июля 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о завершении работы в сериале. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — написала актриса под фото, на котором видны кроссовки, испачканные бурой, похожей на кровь краской.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.
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