Премьер, вице-премьер, глава МИД: В каком составе Армения примет участие в саммите НАТО
9 июля 2018 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - 11-13 июля делегация Армении во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.
По решению премьера, в состав армянской делегации входят вице-премьер Мгер Григорян, министр обороны Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.
В состав делегации входят также советник премьера по внешним отношениям Арсен Харатян, министр образования и науки Араик Арутюнян, глава миссии Армении в НАТО Гагик Оганесян и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Бельгии Татул Маргарян.
Ранее спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО желает еще более углубить отношения с Арменией и готов содействовать правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширении проводимых реформ.В частности, речь идет о программе по сокращению коррупционных рисков в сфере обороны.
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