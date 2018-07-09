Премьер, вице-премьер, глава МИД: В каком составе Армения примет участие в саммите НАТО

PanARMENIAN.Net - 11-13 июля делегация Армении во главе с премьер-министром РА Николом Пашиняном примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

По решению премьера, в состав армянской делегации входят вице-премьер Мгер Григорян, министр обороны Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

В состав делегации входят также советник премьера по внешним отношениям Арсен Харатян, министр образования и науки Араик Арутюнян, глава миссии Армении в НАТО Гагик Оганесян и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Бельгии Татул Маргарян.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО желает еще более углубить отношения с Арменией и готов содействовать правительству премьер-министра Армении Никола Пашиняна в расширении проводимых реформ.В частности, речь идет о программе по сокращению коррупционных рисков в сфере обороны.