Сын премьера Армении отправляется на службу

PanARMENIAN.Net - Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян с раннего утра 9 июля находился в сборном пункте: он отправляется на службу в ВС Армении.

Там он отметил, что настроен положительно, считает, что предстоящие два года пройдут спокойно и интересно.

После чего он с другими призывниками в церкви Сурб Хач получил благословление и напутствия священника.

В церкви к сыну присоединилась супруга премьера Анна Акопян, пишет Armtimes.com.

Ранее Ашот Пашинян подал заявление о прохождении службы в Арцахе.