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В Турции поезд сошел с рельсов: В нем находились почти 370 человек

В Турции поезд сошел с рельсов: В нем находились почти 370 человек
9 июля 2018 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате схода с рельсов пассажирского поезда близ города Чорлу в турецкой провинции Текирдаг 24 человека погибли, пострадали 124. Об этом 8 июля сообщил представитель Министерства здравоохранения Турции Эюп Гмюш.

Как уточнили в Минтранспорта страны, железнодорожная катастрофа произошла из-за размыва грунта после проливных дождей, пишет Deutsche Welle.

Всего на момент аварии в вагонах транспортного средства, следовавшего по маршруту Узункёрпю-Стамбул, находились 362 пассажира и шесть сотрудников поездной бригады.

«В связи с тем, что местность труднопроходимая, в район привлечена спецтехника. Большая часть раненых эвакуирована из зоны происшествия», - сообщил губернатор Текирдага Мехмет Джейлан.

По данным местных СМИ, на место ЧП прибыли свыше 100 карет скорой помощи, шесть военных вертолетов, 24 спасателя. Министр транспорта Ахмет Арслан выехал в район крушения. О происшествии оперативно уведомили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Deutsche Welle: В сошедшем с рельсов в Турции поезде находились почти 370 человек
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