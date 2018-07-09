Глава Киргизии вдохновился опытом Пашиняна по возврату в бюджет коррупционных денег
9 июля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вдохновившись опытом армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который сейчас активно формирует новые фонды за счет возврата денежных средств, полученных коррупционными путями, заявил о необходимости проверить расходы всех чиновников в рамках начавшейся 1 июля декларационной кампании.
«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника», – заявил Жээнбеков на совещании, пишет «НГ».
Он подчеркнул, что «борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности, граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции». Но, к сожалению, в Киргизии работа в коррупционной составляющей крайне слаба, и, как считает руководитель отдела экономики Института СНГ Аза Мигранян, ожидать, что здесь могут возникнуть какие-то ощутимые потоки, пока невозможно.
Власти Киргизии предложили гражданам страны скинуться и общими усилиямипогасить внешний долг, который составляет 4,4 млрд долл. С инициативой выступил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Правительство республики сообщило об открытии двух счетов. Один – для средств, конфискованных по коррупционным делам. Второй – для желающих помочь государству. Власти Киргизии де-факто объявили о дефолте.
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