Глава Киргизии вдохновился опытом Пашиняна по возврату в бюджет коррупционных денег

PanARMENIAN.Net - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вдохновившись опытом армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который сейчас активно формирует новые фонды за счет возврата денежных средств, полученных коррупционными путями, заявил о необходимости проверить расходы всех чиновников в рамках начавшейся 1 июля декларационной кампании.

«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника», – заявил Жээнбеков на совещании, пишет «НГ».

Он подчеркнул, что «борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности, граждане ожидают конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции». Но, к сожалению, в Киргизии работа в коррупционной составляющей крайне слаба, и, как считает руководитель отдела экономики Института СНГ Аза Мигранян, ожидать, что здесь могут возникнуть какие-то ощутимые потоки, пока невозможно.

Власти Киргизии предложили гражданам страны скинуться и общими усилиямипогасить внешний долг, который составляет 4,4 млрд долл. С инициативой выступил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Правительство республики сообщило об открытии двух счетов. Один – для средств, конфискованных по коррупционным делам. Второй – для желающих помочь государству. Власти Киргизии де-факто объявили о дефолте.