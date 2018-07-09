Президент Арцаха и министр юстиции Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
9 июля 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 9 июля принял министра юстиции Республики Армения Артака Зейналяна. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в соответствующей сфере.
Во встрече приняли участие министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян, другие должностные лица.
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