Гаджиев: Переговоры по карабахскому конфликту должны продолжаться в существующем формате

PanARMENIAN.Net - Переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту должен продолжаться в существующем формате. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения на различных уровнях «делала противоречивые заявления, которые были рассчитаны только на внутреннего потребителя».

«Армения является составной частью переговорного процесса в соответствии с международными нормами и принципами», - заявил Гаджиев, пишет АПА.

Он отметил, что «Азербайджан не приемлет, чтобы Армения или какая-либо третья сторона ставила условия для ведения переговорного процесса».

«Фундаментальную международную правовую и политическую основу переговорного процесса составляют резолюции Совбеза ООН. Формат продолжения переговоров хорошо известен всей мировой общественности, сопредседателям Минской Группы ОБСЕ и Армении»,- добавилглава пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что для Армении важно сохранить динамику переговорного процесса по Карабаху.Мнацаканян назвал Минскую группу ОБСЕ по лучшим форматом для переговоров по этому вопросу.