Лучшая книга полувека: «Золотого Букера» получил канадский писатель Майкл Ондатже
9 июля 2018 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Жюри «Золотого Букера» объявило лауреата литературной премии. Об этом сообщается на сайте награды.
Приз присудили канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Книгу признали лучшим художественным произведением за последние 50 лет — время существования награды, пишет Lenta.ru.
Всего в шорт-листе было пять книг. На «Золотого Букера» претендовали такие лауреаты Букеровской премии прошлых лет, как Пенелопа Лайвли («Лунный тигр»), Джордж Сондерс («Линкольн в бардо»), Хилари Мэнтел («Волчий зал») и Видиадхар Сураджпрасад Найпол («В подвешенном состоянии»).
Лучшего автора за последние полвека определили с помощью народного голосования.
Букеровская премия учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Великобритании. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.
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