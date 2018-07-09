Посол Аргентины: Бывшее здание МИД Армении будет преобразовано в бизнес-центр
9 июля 2018 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшее здание МИД Армении будет преобразовано в бизнес-центр. Об этом заявил 9 июля журналистам посол Аргентины в Армении Гонзало Урриолабеитиа.
Правительственное здание N2, где ранее располагалось армянское внешнеполитическое ведомство, в 2012 году было продано за $51,27 млн строительной компании «Танго», которой владеет аргентинский миллиардер армянского происхождения Эдуардо Эрнекян.
Ранее сообщалось, что аргентинский предприниматель Эдуардо Эрнекян дал обязательство построить на этой территории пятизвездочный гостиничный комплекс известного международного бренда, сохраняя при этом историко-культурный и внешний вид здания. Тем не менее, одно время муссировались слухи о том, что в здании бывшего МИД будет открыт музей. Ряд деятелей в Армении категорически выступали против отчуждения этого здания.
«В числе новых проектов Эдуардо Эрнекяна в Армении – строительство на месте бывшего знания министерства иностранных дел Армении нового бизнес-центра», - сказал Урриолабеитиа, пишет «Новости-Армения».
При этом он воздержался указать предполагаемый объем инвестиций и возможные сроки строительства. Он лишь отметил, что Эрнекян является крупнейшим инвестором из Аргентины в Армении, и первое, с чем сталкиваются туристы, приезжая в Ереван, это компании с участием аргентинских вложений – аэропорт, банк, почта, вино, агропродукция.
Как отметил посол, осуществляемые Эрнекяном в Армении инвестиционные проекты являются наиболее широкомасштабными, подчеркнув, что армянская община Аргентины также проявляет активное участие в жизни Армении и добавил, что постарается преобразовать их содействие в инвестиционные проекты.
«Мы надеемся, что после столь виртуозного проявления народной позиции в Армении в виде «бархатной» революции, многие армяне Аргентины захотят оказать содействие в вопросе экономического и социального развития Армении», - сказал Урриолабеитиа.
Аргентинский предприниматель Эдуардо Эрнекян является владельцем компании «Корпорасион Америка», осуществляющей концессионное управление ереванским аэропортом «Звартноц». Он осуществляет в Армении и другие крупные проекты, в частности в области сельского хозяйства. Предпринимателю принадлежит ЗАО «Конверсбанк».
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