В Армении произошло землетрясение

PanARMENIAN.Net - 9 июля, в 15:58 по ереванскому времени (11:58 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.4 с эпицентром в 21 км к западу от города Гавар Гегаркуникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Географические координаты эпицентра – 40.34 ° северной широты и 44.87° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 12 км.