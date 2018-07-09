В Армении произошло землетрясение
9 июля 2018 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 июля, в 15:58 по ереванскому времени (11:58 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.4 с эпицентром в 21 км к западу от города Гавар Гегаркуникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.
Географические координаты эпицентра – 40.34 ° северной широты и 44.87° восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 12 км.
Самое значимое
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя «братством»
Илон Маск со своей новой «мини-субмариной» отправился в Таиланд для помощи детям Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9
Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан (видео) На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал
Истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй