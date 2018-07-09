Шармазанов: Антиармянские заявления некоторых российских должностных лиц вызывают обеспокоенность

PanARMENIAN.Net - Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов 9 июля встретился с заместителем председателя Комитета по международным делам СФ ФС РФ Рафаилом Зинуровым. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

Вице-спикер НС обратился к проблемам урегулирования карабахского конфликта и международного признания Геноцида армян. Он подтвердил армянскую позицию решения конфликта исключительно мирным путем и в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ, что однозначно не принимается Азербайджаном. В этом контексте Шармазанов назвал вызывающими обеспокоенность антиармянские заявления некоторых российских должностных лиц в последнее время, которые, по его словам, не соответствуют духу армяно-российских союзнических отношений.

«Армения – гарант безопасности народа Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах никогда не был и не может быть в составе Азербайджана. В вопросе установления стабильности и мира в регионе Турция и Азербайджан – реальная угроза», – отметил вице-спикер НС.

Зинуров в свою очередь подчеркнул усилия армянской стороны, направленные на урегулирование карабахской проблемы путем мирных переговоров. По его словам, цель Армении – упорная работа на международной арене по признанию Геноцида армян.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских союзнических отношений и выразили готовность принять активное участие в укреплении двусторонних связей. Отмечено, что углубление армяно-российских союзнических отношений исходит из интересов обеих стран. Шармазанов особо выделил личный вклад Зинурова в упрочении отношений двух стран и народов.

Шармазанов предложил обсудить с российскими коллегами целесообразность организации в СФ и Госдуме РФ выставки «Парламентарии против геноцидов» к 70-летию принятия Генассамблеей ООН конвенции «О предупреждении и наказании преступления геноцида». Зинуров выразил готовность обсудить вопрос.

В завершение встречи Зинуров подарил Шармазанову свою книгу «Очерки новой и новейшей истории Армении».

Ранее участники конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе» побывали на стратегической высоте Лелетепе на арцахско-азербайджанской границе. На Лелетепе поднялись лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин, депутат Госдумы России Дмитрий Савельев, общественный деятель Максим Шевченко и известный военный эксперт Игорь Коротченко.

«Надо понимать, что признание Карабаха частью Азербайджана является единственной позицией России. Так же считает весь мир. Здесь нет никаких разночтений. Без азербайджанцев Карабах не может существовать»,- заявил Дугин. По его словам, Серж Саргсян «обещал после избрания премьером передатьАзербайджану 5 территорий».