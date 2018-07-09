Официально: Мэр Еревана подал в отставку
9 июля 2018 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Еревана, член Республиканской партии Армении (РПА) Тарон Маргарян подал вотставку. Соответствующее заявление он сделал 9 июля.
«Обращаюсь к вам, чтобы заявить о своем решении покинуть пост мэра Еревана и выразить благодарность каждому из вас за сотрудничество и совместную работу. Во время совместного пути я пытался услышать голос каждого из вас и шаг за шагом решить проблемы столицы, быть верен своему обещанию и планам»,- говорится в обращении Маргаряна к жителям столицы.
В этой связи он попросил прощения у всех тех горожан, совместный путь с которыми прерван его отставкой.
«Я выражаю благодарность своим коллегам из совета старейшин Еревана, сотрудникам мэрии Еревана и административных округов, партнерским организациям и отдельным лицам за совместную работу и пройденный вместе путь», - говорится в заявлении об отставке Маргаряна.
В мае в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки мэра. Тогда Маргарян категорически отказался уходить со своего поста.
Тарон Маргарян был избран мэром Еревана Советом старейшин в 2011 году. Переизбирался в 2013 и 2017 годах.
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