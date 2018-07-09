// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии
9 июля 2018 - 19:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля. Ранее в тот же день министерское кресло покинул министр по «Брекзиту» Дэвид Дэвис.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы министерства иностранных дел», говорится в сообщении офиса премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. Преемник главы МИД пока не назван, пишет Deutsche Welle.

7 июля газета The Times сообщила, что Тереза Мэй пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они не примут ее план по выходу из Евросоюза. За день до этого кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после «Брекзита». В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация «Брекзита» требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к Евросоюзу.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Глава британского МИДа Джонсон ушел в отставку
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 9 июля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Генсек ОДКБ вызван на допрос по делу о массовых беспорядках и убийствах в Ереване в 2008 году Она отметила, что Хачатурова вызвали на допрос, он явится в конце июля.
Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан (видео) На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал
Истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй
Официально: Мэр Еревана подал в отставку В этой связи он попросил прощения у всех тех горожан, совместный путь с которыми прерван его отставкой.