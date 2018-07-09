Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля. Ранее в тот же день министерское кресло покинул министр по «Брекзиту» Дэвид Дэвис.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы министерства иностранных дел», говорится в сообщении офиса премьер-министра страны Терезы Мэй.

Отмечается, что Мэй благодарит его за работу. Преемник главы МИД пока не назван, пишет Deutsche Welle.

7 июля газета The Times сообщила, что Тереза Мэй пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они не примут ее план по выходу из Евросоюза. За день до этого кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после «Брекзита». В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация «Брекзита» требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к Евросоюзу.