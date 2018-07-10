В США годовалый ребенок предстал в суде по миграционным делам без родителей

PanARMENIAN.Net - В США годовалый ребенок предстал в суде по миграционным делам без присутствия родителей. Он пил молоко из бутылки, играл с маленьким мячом, а под конец слушаний громко расплакался.

Суд рассматривал право ребенка находиться на территории США. В итоге было принято решение о его добровольном отъезде из страны, которое дает властям возможность отправить его в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка, пишет BBC.

Рассматривавший дело судья сказал, что ему невероятно тяжело бывает скрыть свое смущение, когда ему приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

«Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции», - сказал судья Джон Ричардсон адвокатам.

Помимо мальчика в тот день в суде штата Аризона без родителей предстали еще несколько детей. Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев.

В США с мая продолжается скандал в связи с разлучением семей, задержанных при нелегальном пересечении границы. По новым правилам, введенным администрацией Дональда Трампа, детям из мигрантских семей, разлученным с родителями при попытке попасть в США, не назначают адвокатов. Они вынуждены сами представлять себя в суде, зачастую не зная английского языка, заявили правозащитники из техасской НКО Texas Civil Rights Project.

В отношении детей, незаконно переходящих границу США, не возбуждается уголовных дел, но может быть открыто дело по миграционной статье. В этом случае дети вынуждены сами представлять себя в суде.