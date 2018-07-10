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Илон Маск со своей новой «мини-субмариной» отправился в Таиланд для помощи детям

Илон Маск со своей новой «мини-субмариной» отправился в Таиланд для помощи детям
10 июля 2018 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель кампании SpaceX Илон Маск представил спасателям в Таиланде свою «мини-субмарину», призванную, по его задумке, помочь в вызволении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг. В своем микроблоге в Twitter он 10 июля сообщил, что прибыл на место проведения спасательных работ.

«Только что вернулся из пещеры номер 3», - написал он, имея в виду тот участок тоннелей, где расположена база спасателей. «Мини-субмарина готова - на случай, если она понадобится. Она изготовлена из фрагментов ракеты и названа Дикий вепрь в честь футбольной команды ребят. Оставляю ее здесь - может быть, в дальнейшем она пригодится», - отметил изобретатель.

Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9, пишет Deutsche Welle.

Ранее в одном из бассейнов Лос-Анджелеса были проведены ее испытания. По словам предпринимателя, она достаточно легкая, поэтому для транспортировки достаточно двух водолазов. Габариты позволят ей без проблем преодолеть узкие места в пещере, полагает Маск. В корпус «мини-субмарины» может быть помещен ребенок, после чего ее доставку к выходу должны осуществлять дайверы.

Школа, где учатся дети, неофициально называется Дикий вепрь, в ходе спасательной операции каждому из мальчиков присваивался этот позывной с соответствующим порядковым номером.

Маска многие критиковали за его действия после начала спасательной операции, обвиняя в том, что он не столько заинтересован в оказании помощи, сколько занимается саморекламой.

Между тем, как сообщил губернатор провинции Чианграй, координирующий работы на месте, третья фаза спасательной операции началась. 10 июля ее планируют завершить. Остающиеся в пещере четыре мальчика и тренер должны быть выведены на поверхность в составе одной группы.

9 июля из пещеры Кхао Луанг эвакуировали восьмого ребенка. Родители спортсменов были предупреждены о рисках, связанных с операцией.

Двенадцать юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода около 4 километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Илон Маск представил спасателям в Таиланде новую "мини-субмарину"
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