Глава МИД Армении - о предстоящей встрече с Мамедъяровым: Цель - сохранение динамики переговоров
10 июля 2018 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Цель предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова - сохранить динамику переговоров по Карабаху. Об этом заявил 10 июля в беседе с журналистами глава МИД Армении.
«Сохранение динамики переговоров, вовлечение в переговоры», - отметил Мнацаканян, говоря о целях встречи, пишет Aysor.am.
Встреча министров иновстранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в Брюсселе. Встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее Зограб Манцаканян заявил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время. Он подтвердил, что встреча с азербайджанским коллегой состоится не в конце 2018 года, а в скором времени.
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