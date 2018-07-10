Глава МИД Армении - о предстоящей встрече с Мамедъяровым: Цель - сохранение динамики переговоров

PanARMENIAN.Net - Цель предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова - сохранить динамику переговоров по Карабаху. Об этом заявил 10 июля в беседе с журналистами глава МИД Армении.

«Сохранение динамики переговоров, вовлечение в переговоры», - отметил Мнацаканян, говоря о целях встречи, пишет Aysor.am.

Встреча министров иновстранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в Брюсселе. Встреча состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Зограб Манцаканян заявил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в ближайшее время. Он подтвердил, что встреча с азербайджанским коллегой состоится не в конце 2018 года, а в скором времени.