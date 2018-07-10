// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование

В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование
10 июля 2018 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел Германии признало вне закона действующее на территории Германии националистическое формирование Osmanen Germania BC, созданное проживающими в ФРГ турками. Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя «братством». Как отмечается в обнародованном 10 июля заявлении ведомства, подписанном главой МВД Хорстом Зеехофером, «от клуба исходит серьезная угроза интересам отдельных лиц и широкой общественности».

Кроме того, утром 10 июля прошли обыски у членов Osmanen Germania BC в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен, пишет Deutsche Welle.

Как указали в министерстве, деятельность группировки противоречит закону, регулирующему порядок создания и права общественных объединений в Германии. Под запрет подпали и все региональные отделения Osmanen Germania BC, которых в ФРГ не менее 16.

«Те, кто отвергает верховенство закона, не могут ждать от нас поблажек», - пояснил Зеехофер. Запрет был введен с опорой на результаты оперативно-розыскных мероприятий, начатых в отношении группировки в середине марта.

Osmanen Germania BC давно находилась в поле зрения властей Германии. В общей сложности у организации - около 2500 членов по всей стране. По данным полиции, член правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и доверенное лицо президента Реджепа Тайипа Эрдогана Метин Кюлюнк передавал руководству клуба деньги - напрямую или через посредников. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов и оппонентов Эрдогана. Предполагается, что Кюлюнк несет ответственность и за организацию протестов в связи с принятой в 2016 году резолюцией бундестага, в соответствии с которой массовые убийства армян в Османской империи в начале 20-го века признаны геноцидом.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Германии признали вне закона группировку Osmanen Germania
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанский «Гладиатор»: Для Алиева уложили асфальт до пшеничного поля, чтобы он потрогал колосья
Трамп: Россия должна вернуться в G8
Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA
Сьюзан Сарандон арестовали во время акции протеста против Трампа
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Генсек ОДКБ вызван на допрос по делу о массовых беспорядках и убийствах в Ереване в 2008 году Она отметила, что Хачатурова вызвали на допрос, он явится в конце июля.
Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан (видео) На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал
Истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй
Официально: Мэр Еревана подал в отставку В этой связи он попросил прощения у всех тех горожан, совместный путь с которыми прерван его отставкой.