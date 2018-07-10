В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование
10 июля 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел Германии признало вне закона действующее на территории Германии националистическое формирование Osmanen Germania BC, созданное проживающими в ФРГ турками. Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя «братством». Как отмечается в обнародованном 10 июля заявлении ведомства, подписанном главой МВД Хорстом Зеехофером, «от клуба исходит серьезная угроза интересам отдельных лиц и широкой общественности».
Кроме того, утром 10 июля прошли обыски у членов Osmanen Germania BC в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен, пишет Deutsche Welle.
Как указали в министерстве, деятельность группировки противоречит закону, регулирующему порядок создания и права общественных объединений в Германии. Под запрет подпали и все региональные отделения Osmanen Germania BC, которых в ФРГ не менее 16.
«Те, кто отвергает верховенство закона, не могут ждать от нас поблажек», - пояснил Зеехофер. Запрет был введен с опорой на результаты оперативно-розыскных мероприятий, начатых в отношении группировки в середине марта.
Osmanen Germania BC давно находилась в поле зрения властей Германии. В общей сложности у организации - около 2500 членов по всей стране. По данным полиции, член правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и доверенное лицо президента Реджепа Тайипа Эрдогана Метин Кюлюнк передавал руководству клуба деньги - напрямую или через посредников. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов и оппонентов Эрдогана. Предполагается, что Кюлюнк несет ответственность и за организацию протестов в связи с принятой в 2016 году резолюцией бундестага, в соответствии с которой массовые убийства армян в Османской империи в начале 20-го века признаны геноцидом.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Генсек ОДКБ вызван на допрос по делу о массовых беспорядках и убийствах в Ереване в 2008 году Она отметила, что Хачатурова вызвали на допрос, он явится в конце июля.
Пашинян - российскому блогеру: Прежде чем думать о своей зарплате, надо подумать о зарплатах граждан (видео) На вопрос, большая ли у премьера зарплата, Пашинян ответил: «Да, по армянским меркам большая». И добавил, что уже получал
Истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили в авиабазу ЮВО в Армении Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолетов и ввод их в строй
Официально: Мэр Еревана подал в отставку В этой связи он попросил прощения у всех тех горожан, совместный путь с которыми прерван его отставкой.