В Германии признали вне закона турецкое националистическое формирование

PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел Германии признало вне закона действующее на территории Германии националистическое формирование Osmanen Germania BC, созданное проживающими в ФРГ турками. Оно объединяет рокерскую группу, боксерский клуб и называет себя «братством». Как отмечается в обнародованном 10 июля заявлении ведомства, подписанном главой МВД Хорстом Зеехофером, «от клуба исходит серьезная угроза интересам отдельных лиц и широкой общественности».

Кроме того, утром 10 июля прошли обыски у членов Osmanen Germania BC в федеральных землях Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен, пишет Deutsche Welle.

Как указали в министерстве, деятельность группировки противоречит закону, регулирующему порядок создания и права общественных объединений в Германии. Под запрет подпали и все региональные отделения Osmanen Germania BC, которых в ФРГ не менее 16.

«Те, кто отвергает верховенство закона, не могут ждать от нас поблажек», - пояснил Зеехофер. Запрет был введен с опорой на результаты оперативно-розыскных мероприятий, начатых в отношении группировки в середине марта.

Osmanen Germania BC давно находилась в поле зрения властей Германии. В общей сложности у организации - около 2500 членов по всей стране. По данным полиции, член правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) и доверенное лицо президента Реджепа Тайипа Эрдогана Метин Кюлюнк передавал руководству клуба деньги - напрямую или через посредников. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов и оппонентов Эрдогана. Предполагается, что Кюлюнк несет ответственность и за организацию протестов в связи с принятой в 2016 году резолюцией бундестага, в соответствии с которой массовые убийства армян в Османской империи в начале 20-го века признаны геноцидом.