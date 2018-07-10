Министр: В Армении запретят использование изделий из одноразового пластика
10 июля 2018 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении будет запрещено использование изделий из одноразового пластика. Об этом заявил 10 июля журналистам министр охраны природы РА Эрик Григорян.
«Процесс начнется с одной общины, затем перейдет на уровень одной области и через некоторое время Армения присоединится к тем странам, где использование одноразового пластика запрещено», - сказал министр, пишет Aysor.am.
Он отметил, что это мировая тенденция, и запрет на использование изделий из одноразового пластика действует во многих странах.
«Сейчас мы не можем сразу запретить, но начинаем этот процесс», - сказал министр.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует запретить использование рада изделий из одноразового пластика и штрафовать государства-члены ЕС за пластиковый мусор. Как известно, пластик не подвергается переработке.
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В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
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