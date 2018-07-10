Министр: В Армении запретят использование изделий из одноразового пластика

PanARMENIAN.Net - В Армении будет запрещено использование изделий из одноразового пластика. Об этом заявил 10 июля журналистам министр охраны природы РА Эрик Григорян.

«Процесс начнется с одной общины, затем перейдет на уровень одной области и через некоторое время Армения присоединится к тем странам, где использование одноразового пластика запрещено», - сказал министр, пишет Aysor.am.

Он отметил, что это мировая тенденция, и запрет на использование изделий из одноразового пластика действует во многих странах.

«Сейчас мы не можем сразу запретить, но начинаем этот процесс», - сказал министр.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует запретить использование рада изделий из одноразового пластика и штрафовать государства-члены ЕС за пластиковый мусор. Как известно, пластик не подвергается переработке.