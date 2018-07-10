Генсек ОДКБ подтвердил получение повестки на допрос в Армении: Он даст показания в онце июля
10 июля 2018 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров подтвердил получение повестки на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении в качестве свидетеля в рамках дела о массовых беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которых погибли демонстранты. Он намерен прийти для дачи показаний в конце июля. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, пишет РИА Новости.
1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.
«Юрий Григорьевич Хачатуров подтвердил получение им повестки по месту его жительства в Ереване о вызове на допрос в Специальную следственную службу республики Армения в качестве свидетеля. Он намерен явиться в оговоренные сроки во второй половине июля. Вызов на допрос связан с делом о событиях, имевших место 1-2 марта 2008 года, когда Юрий Хачатуров возглавлял гарнизон города Еревана», — сообщил Зайнетдинов.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года состоялась серия массовых протестов против нарушений, сопровождавших выборы. В Ереване на протест вышли сторонники кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна.
Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести. Против протестующих было применено боевое оружие. Никто из организаторов и исполнителей этих действий до сих пор не наказан.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
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