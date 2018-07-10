Америабанк получил награду IFC «Лучший партнер – банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017»
10 июля 2018 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк – крупнейший банк Армении – 10 июля удостоился награды Международной финансовой корпорации (IFC) «Лучший партнер – банк-эмитент в Кавказском регионе и Центральной Азии 2017».
Руководитель Управления торгового финансирования Америабанка Сурен Кочарян отметил: «Мы высоко ценим эту награду и наше долгосрочное и эффективное сотрудничество с IFC. В области торгового финансирования мы работаем с IFC уже 9 лет, и за это время сумели существенно увеличить объемы торгового финансирования и стимулировать развитие различных отраслей экономики Армении. Надеемся, что и в этом году рост будет существенным, особенно учитывая позитивную перспективу рейтинга страны, присвоенную Армении агентством Fitch Ratings в июне».
Это уже третья по счету награда IFC, присуждаемая Америабанку. Ранее банк был удостоен награды «Самый активный кредитующий банк в рамках глобальной программы торгового финансирования в южнокавказском регионе» и награды «Лучший кредитующий банк по энергоэффективности в Европе и Центральной Азии».
Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк неоднократно удостаивался международных финансовых наград Euromoney, Global Finance, The Banker.
IFC — член группы Всемирного банка и крупнейшая организация в мире по финансированию развития. IFC специализируется в финансировании частного сектора в развивающихся странах, сотрудничая с более чем 2000 организациями по всему миру, используя свой капитал, опыт и влияние для создания новых рынков и возможностей в самых трудных регионах мира. По итогам 2017г. объем финансирования достиг рекордного уровня – 19.3 млрд долларов США, направленных на содействие развивающимся странам, стимулирование потенциала частного сектора для борьбы против бедности и достижения всеобщего благополучия.
Самое значимое
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
В целом, в 2017 году наибольшее количество виз гражданам Армении выдали Германия, Греция, Италия, Литва, Франция, Польша и Чехия
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Франция - первый финалист ЧМ-2018 В полуфинальном матче, прошедшем на Санкт-Петербург Арена 10 июля французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0
Беспорядки в Азербайджане: Убиты двое офицеров полиции По заявлению ведомства, у административного здания Гянджи собрались 150-200 «религиозных радикалов», вооруженных колюще-режущими и тупыми предметами
Посольство Франции в Армении опровергло информацию о продаже оружия Азербайджану «Заявляем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, ложная»,- говорится в заявлении.
Съемки первого приквела «Игры престолов» начнутся уже в 2018 году Съемки финального сезона «Игры престолов» уже завершены — HBO приступает к работе над спин-оффом