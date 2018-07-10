СМИ: Франция сняла запрет на продажу оружия Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Французские военно-промышленные компании пытаются установить отношения с азербайджанскими вооруженными силами, передает азербайджанский сайт AzeriDefence со ссылкой на военные источники.

Согласно информации, официальный Париж снял с французских компаний эмбарго - запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Отмечается, что французские военно-промышленные компании уже приступили к маркетинговым работам в Азербайджане.

Согласно изданию, большое количество французских компанийпримут участие в 3-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая состоится 25-27 сентября. Так, оборонную промышленность Франции будут представлять MBDA Systems, CİFAL Group, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Nexter Systems, Proengin, Thales и другие компании.

Из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха ОБСЕ в 1992 году ввела запрет на поставки оружия обоим сторонам конфликта - Армении и Азербайджану.