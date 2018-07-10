В Таиланде завершилась операция по спасению детей из пещеры

PanARMENIAN.Net - Операция по выводу двенадцати юных футболистов и их тренера на поверхность из затопленной пещеры на севере Таиланда, в которой они провели больше двух недель, успешно завершена.

В течение третьей фазы эвакуации 10 июля на поверхность были выведены четыре подростка и их тренер, последние, остававшиеся в пещере члены юниорской футбольной команды «Лесные Вепри», пишет РИА Новости со ссылкой на таиландский телеканал Spring News.

В настоящее время спасенных детей и тренера вывозят на вертолетах из района пещеры в больницу города Чианграя, где уже проходят реабилитацию и медицинский карантин восемь их товарищей, эвакуированных из пещеры 8 и 9 июля.

По плану операции, озвученному на утреннем брифинге штаба операции, следом за детьми и их тренером из пещеры должны выйти военврач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда, которые находились в пещере с детьми с момента их обнаружения в пещере.

Официального сообщения о завершении операции пока не поступало, отмечает телеканал. Ожидается, что оно будет оглашено позже вечером на пресс-брифинге начальника штаба операции Наронгсака Осоттханакона.

Двенадцать юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.