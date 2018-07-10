Численность населения Земли за год выросла на 83 млн человек
10 июля 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - По сравнению с 2017 годом население планеты увеличилось на 83 миллиона жителей и составляет более 7 млрд 635 млн человек. Об этом 10 июля сообщил немецкий фонд «Население Земли» (DSW).
По его данным, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей. Прирост населения особенно заметен в странах Африки, отмечают эксперты фонда. К 2050 году численность населения на континенте увеличится с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек, пишет Deutsche Welle.
Одной из причин роста специалисты DSW называют высокое количество случаев нежелательной беременности. По словам главы фонда Ренаты Бер, у половины женщин в странах южнее Сахары больше детей, чем они хотят. Это обусловлено недостаточным уровнем просвещения и нехваткой контрацептивов, считает Бер.
«Если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь, и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть», - заявила Бер.
В свою очередь, население Евросоюза к 1 января 2018 года выросло до 512,6 млн человек, отмечает статистическое ведомство ЕС Eurostat в Люксембурге. За прошедший год в ЕС на 5,3 млн смертей пришлось 5,1 млн новорожденных, а прирост в 1,1 млн человек обусловлен миграцией, отмечают специалисты.
Наиболее населенной страной Евросоюза является Германия, в которой проживают 82,9 млн человек. Следом идут Франция (67,2 млн) и Великобритания (66,2 млн).
Число проживающих в городах к 2030 году увеличится на один миллиард и составит 5,2 млрд человек или 60% населения планеты, утверждает Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН). На данный момент в мире имеются 548 городов-миллионников, количество жителей 33 из них превышает 10 млн человек, отмечают эксперты.
По данным ООН, крупнейшим городом мира является столица Японии Токио, в которой проживают 37 млн человек. В индийской столице Нью-Дели живут 29 миллионов, а в китайском Шанхае - 26 млн человек. Для сравнения: население Москвы составляет около 12 миллионов жителей, в Берлине проживают около 3,5 миллионов человек.
В ООН полагают, что к 2030 году количество городов-миллионников вырастет до 703, среди которых в 43 будут свыше 10 млн жителей. Индийская столица станет наиболее населенным городом Земли, поскольку в ней будут жить на 10 млн человек больше, считают эксперты.
Данные опубликованы в преддверии Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Франция - первый финалист ЧМ-2018 В полуфинальном матче, прошедшем на Санкт-Петербург Арена 10 июля французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0
Посольство Франции в Армении опровергло информацию о продаже оружия Азербайджану «Заявляем, что распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что Франция сняла ограничения на продажу оружия Азербайджану, ложная»,- говорится в заявлении.
Съемки первого приквела «Игры престолов» начнутся уже в 2018 году Съемки финального сезона «Игры престолов» уже завершены — HBO приступает к работе над спин-оффом
Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО В рамках визита премьер-министр Армении встретится с руководителями структур ЕС, а также намечены двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств