В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили работать нотариусами
10 июля 2018 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Саудовской Аравии предоставило лицензии на оказание нотариальных услуг 12 женщинам.
Таким образом, представительницы прекрасного пола получили возможность стать нотариусами впервые в истории страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Араб ньюс».
По данным издания, речь идет о лицензиях «верификатора», в Саудовской Аравии человек с такой должностью может исполнять ряд обязанностей нотариуса, в частности, заверять документы.
В общей сложности, в Саудовской Аравии лицензии «верификаторов» есть у 1,3 тыс человек.
В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину.
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