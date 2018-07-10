В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили работать нотариусами

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Саудовской Аравии предоставило лицензии на оказание нотариальных услуг 12 женщинам.

Таким образом, представительницы прекрасного пола получили возможность стать нотариусами впервые в истории страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету «Араб ньюс».

По данным издания, речь идет о лицензиях «верификатора», в Саудовской Аравии человек с такой должностью может исполнять ряд обязанностей нотариуса, в частности, заверять документы.

В общей сложности, в Саудовской Аравии лицензии «верификаторов» есть у 1,3 тыс человек.

В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину.