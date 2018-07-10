Премьер Армении встретится в Брюсселе с генсеком НАТО

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-13 июля с рабочим визитом отбудет в Королевство Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В рамках визита премьер Армении встретится с руководителями структур ЕС, а также намечены двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств.

В ходе брюссельского визита премьер Пашинян в рамках Саммита Североатлантического альянса примет участие во встрече глав правительств и государств участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане стран.

Пашинян выступит с речью. Состоится также встреча премьера Армении с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Запланировано выступление Пашиняна в Фонде Карнеги – для широких экспертных кругов.

В ходе визита премьер Армении встретится также с представителями армянской общины Бельгии.