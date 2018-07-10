Съемки первого приквела «Игры престолов» начнутся уже в 2018 году

PanARMENIAN.Net - В октябре в Северной Ирландии начнутся съемки первого приквела сериала «Игра престолов» — это удалось выяснить благодаря сотрудникам местной студии Paint Hall. Они сообщили журналистам, что их следующим проектом будет именно спин-офф сериала HBO.

О новом проекте известно немного: предположительно, события приквела будут разворачиваться за тысячи лет до тех, что описаны в оригинальной картине. Название шоу пока не утверждено, но Джордж Р. Р. Мартин говорил, что ему нравится вариант «Длинная ночь», пишет Bird in Flight со ссылкой на ScreenRent.

Еще в 2017 году писатель в своем блоге сообщил, что HBO работает сразу над несколькими спин-оффами «Игры престолов». По его словам, все шоу станут приквелами сериала, а события одного из них будут и вовсе разворачиваться за пределами Вестероса. Тогда же автор отметил, что не все спинн-оффы обязательно выйдут на экраны.